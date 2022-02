Fernando Zor se empolga e se declara duas vezes para Maiara na web

Muito se critica Maiara por perdoar inúmeras vezes Fernando Zor, mas vem mais uma página desse relacionamento. O sertanejo comentou nas redes sociais sobre a relação deles após o último término por conta de traição.

Ele escreveu um textão em uma publicação do jornalista Leo Dias, no Instagram, mas apagou em seguida. Lá ele falava sobre Maiara e o amor dos dois. Porém, os internautas foram mais rápidos que Fernando e printaram o texto.

Vale lembrar que antes disso, ele já deixou um “minha vida” em um comentário na live de Maiara.

"A gente se ama!!! Tivemos vários atritos como pessoas normais que tentam melhorar a cada dia, e o mais impressionante disso tudo é que o amor sempre vence no final. A gente errou, a gente se perdoou, a gente caiu e se levantou, fomos e voltamos várias vezes, mas o nosso amor não morreu, pelo contrário, fortaleceu”, escreveu o cantor na publicação de Leo Dias.

"Peço encarecidamente que parem de atacá-la como se ela fosse sem noção. Ela é apenas um ser humano que não desistiu do amor que sente”, avaliou ele. "Eu sei que não fui o melhor cara do mundo até agora, mas eu a amo muito, e cuidarei do nosso amor incansavelmente, pois pretendo passar o resto da minha vida ao lado dela. Quando eu te vi Maiara, sabia que iríamos cantar bem juntos. E hoje com apenas um sussurro vamos domar os mares mais ferozes”, acrescentou.

Maiara e Fernando estão separados desde dezembro de 2021, depois que ela expôs que teria sido traída por ele.