Show de Maiara e Maraísa termina em cinco pessoas baleadas após suspeito abrir fogo contra multidão

Um show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa terminou com cinco pessoas baleadas, na madrugada desta sexta-feira (7), em Angra dos Reis. Os tiros teriam sido trocados entre um homem e traficantes e facções criminosas rivais que estavam no local. A Polícia Civil informou que nenhuma das vítimas corre risco de morte. As informações são do Jornal Extra.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo que a dupla sertaneja publicou:

De acordo com o delegado João Bicudo, tudo teria começado quando dois grupos se encontraram durante o show e ocorreram as trocas de tiros. Ao todo, cinco jovens entre 18 a 23 anos ficaram machucados, porém, nenhum corre o risco de vir a óbito. Ainda segundo a autoridade, das cinco vítimas, duas estão em estado grave. Uma delas foi ferida na região da cabeça e a outra, um rapaz, no pescoço.

Nas redes sociais das cantoras, foi compartilhado um trecho do show, mas a dupla não chegou a mencionar o ocorrido. "Em plena quinta-feira, dia chuvoso, chegamos em Angra e nos deparamos com esse público gigantesco, alegre, debaixo dessa chuva abençoada que veio para lavar a alma e trazer um ano abençoado pra vcs… Que aniversário mais lindo, Angra dos Reis, que energia incrível!! Tô até agora sem conseguir dormir de tanta energia que recebi de vcs... Em êxtase até agora com todo esse carinho. Amo vocês! Até a próxima”, escreveram na legenda.