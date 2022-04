Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022

A cantora Marília Mendonça, que faleceu após um acidente aéreo em novembro de 2021, foi homenageada durante o Grammy 2022. O momento foi destacado pelos fãs de Marília em publicações no Twitter. "Você é eterna", destacou um dos admiradores da artista. "Estou chorando", comentou outra sobre a homenagem.

A homenagem emocionou os internautas brasileiros nas redes sociais. "A dor que eu senti quando apareceu a foto da Marília Mendonça no telão do Grammy, eu ainda não acredito que ela se foi", disse um fã. "Marília Mendonça sendo homenageada no Grammy. Que saudade a rainha da sofrência faz!", escreveu outro.