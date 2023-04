Gretchen posta foto nua após clique feito pelo marido em Alter do Chão

Gretchen esquentou a web na madrugada desta quinta-feira (13), após postar uma foto, em que aparece nua. O registro foi feito pelo seu marido, Esdras Souza, em Alter do Chão no Pará. Na legenda, a cantora escreveu "#tbt de mais um momento inesquecível com ele @esdrasdesouza. E pelas lentes dele,num lugar só nosso, Alter do Chão", relembrou a artista.

No mesmo instante, milhares de comentários surgiram sobre a foto ousada da artista. "Que saúde Gretchen", elogiou uma seguidora. "Sério para sua idade seu corpo é perfeito que Deus me abençoe porque a filha aqui tbm está preparada para ser coroa com esse corpaço", escreveu outra. "Musa da beleza", continuou mais uma.

Gretchen e o saxofonista oficializaram a união em 2020, em uma grande festa realizada em Belém. No final do ano passado, a cantora e o músico ainda renovaram os votos do matrimônio em cerimônia realizada para 120 convidados, em Salinopólis.

VEJA MAIS