Gretchen volta a ser alvo de ataques na web e reage: 'Destilem veneno'

A cantora Gretchen voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais por conta dos procedimentos estéticos que fez. No último sábado (8), ela resolveu expor os comentários e respondeu os "haters" à altura.

Entre os comentários direcionados à Gretchen estavam “e esse rosto de boneco de posto…”, “Mais uma lipo, puxa ali, puxa aqui. A sorte é que a pele está mole e dá pra puxar” e “tem mais nem o que puxar (risos)”.

Sem perder a elegância, a ex-moradora de Belém publicou o print e escreveu: “Então, sábado à noite, noite de lua cheia, uma cama confortável, um homem gostoso e daquele jeito aqui do meu lado. Amanhã é Páscoa, vou almoçar com meu filho e minha nora grávida… Resumo: vida incrível, né? E será o que esse nível de gente tá fazendo? Sendo infeliz, com certeza”, detonou.

Na postagem seguinte, a cantora colocou uma foto deitada ao lado do marido, o paraense Esdras, e alfinetou: “Perceberam que é tudo isso e mais um pouco? Então… Falem, destilem veneno, porque é isso que esse povinho tem para dar. Enquanto isso… Nem preciso dizer, né? Pela foto, já sabem o final…”, debochou ela, usando ainda vários emojis de coração.