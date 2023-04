Gretchen responde comentários sobre harmonização facial: 'fake news'

Gretchen virou assunto na web após internautas criticarem procedimentos estéticos em seu rosto. Através de seu Instagram, a cantora fez uma live se mostrando revoltada com os comentários maldosos sobre possível harmonização facial e desmentiu fake news a seu respeito.

“Desmentindo, mais uma vez, a história falsa que eu fiz uma nova harmonização. Retoque agora, só quando eu for para o Brasil. E não tenho data para ir. Estou ótima e me amando mais do que nunca”, escreveu Gretchen na legenda do vídeo postado na última quinta-feira (30). “É muito chato. Eu não aguento mais ter que explicar toda hora alguma coisa da minha vida", desabafou a cantora.

Gretchen também comentou sobre as fotos de seu rosto que foi motivo de piada na internet. "Depois do Carnaval, tive um problema de adenomiose e estou me tratando, tomando remédios. E eu realmente inchei. Até um mês atrás, estava bem inchada. Agora não estou mais", justificou.

Após desabafo, a cantora recebeu apoio dos fãs. "Você está linda, radiante, energia gostosa e feliz, isso incomoda gente medíocre", comentou um seguidor.

Já na manhã dessa quinta-feira (31), a rainha do rebolado voltou a falar sobre o assunto em suas redes sociais. "Enquanto estão preocupados soltando fake news de uma harmonização que eu não fiz, eu curto a vida dançando e feliz", escreveu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)