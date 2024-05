Whindersson arrecada fortuna para ajudar vítimas de enchentes no RS; saiba o valor

Whindersson Nunes compartilhou com os seguidores a quantia arrecadada para ajudar às vítimas das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul. Depois de mobilizar os seguidores e influenciadores para contratar helicópteros que auxiliem nos resgates dos sobreviventes ilhados, o humorista e atleta compartilhou, no X, o valor conquistado e já transferido.

No X, o humorista compartilhou uma foto do extrato, com o valor de R$ 1.029.307, 31, e recebeu elogios dos seguidores por sua atitude.

"A César o que é de César, e ao povo o que é do povo. Continue ajudando o Rio Grande do Sul!", escreveu.

Há alguns dias, Whindersson começou a pedir ajuda de outros famosos e argumentou sobre o silêncio de influenciadores. "Se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas ou um tênis ou qualquer coisa que não sirva para merda nenhuma a não ser elevar seu ego, vou estar educadamente esperando seu contato, nos podemos ir atrás de helicópteros", desabafou o humorista.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)