MrBeast, maior youtuber do mundo, é processado por grupo de mulheres; entenda o caso

O influenciador Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, está sendo alvo de um processo judicial movido por um grupo de mulheres que participaram de seu novo reality show, o Beast Games. O processo foi aberto em Los Angeles por cinco participantes do programa, que alegam terem enfrentado um ambiente de trabalho abusivo.

Anunciado como "o maior reality show de competição de todos os tempos", o programa é uma produção de sua empresa, MrB2024, em parceria com a Amazon Prime Video. O documento judicial, com 54 páginas, inclui acusações graves, como a promoção de uma "cultura de misoginia e sexismo" no set de gravação.

Segundo as denunciantes, o ambiente era marcado por um padrão de assédio sexual, além de condições de trabalho que colocavam em risco a saúde e o bem-estar dos competidores. Entre as alegações, está o fornecimento esporádico e insuficiente de alimentos, que deixou os participantes "mal alimentados e exaustos". Alguns dos competidores relataram, inclusive, que não receberam suas medicações no horário adequado.

De acordo com informações da BBC News, o processo inclui denúncias de que várias participantes "sofreram particular e coletivamente" devido às condições impostas no reality. O The New York Times também revelou que, em agosto, conversou com mais de uma dúzia de competidores, e confirmou relatos de "várias hospitalizações" no set. Uma participante afirmou que chegou a ficar mais de 20 horas sem se alimentar durante as filmagens.

O Beast Games estava previsto para contar com 1.000 participantes e oferecer um prêmio de US$ 5 milhões ao vencedor. No entanto, com o processo judicial em andamento, não se sabe se o programa será exibido conforme o planejado. Até o momento, nem MrBeast nem a Amazon se pronunciaram publicamente sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)