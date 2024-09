Versão australiana de ‘The Office’ ganha trailer; confira

Sucesso em vários países, a série de comédia “The Office” ganhará uma versão australiana ainda este ano. Nesta terça-feira (17), o Prime Video compartilhou o primeiro trailer da nova produção, que conta com novos nomes do elenco.

VEJA MAIS

A nova versão é a décima terceira adaptação da franquia e, desta vez, a trama acompanha funcionários de uma empresa de embalagens chamada Flinley Craddick, em Sydney.

Confira o trailer:

Será a primeira vez que uma série da franquia, que consagrou Steve Carell no papel de Michael Scott, terá como protagonista uma chefe mulher.

Ao longo dos 8 episódios da temporada, Hannah Howard, personagem de Felicity Ward, será a diretora administrativa da empresa de embalagens, cuja a equipe tem que lidar com os dramas e a criação de metas impossíveis estabelecidas com o pretexto de manter a família de trabalho unida.

A versão australiana de "The Office" estará disponível no Prime Video a partir do dia 18 de outubro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)