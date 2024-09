Após 4 anos fora do ar, 'Chaves' e 'Chapolin' voltam à TV aberta

Exibido no Brasil pelo SBT por 36 anos, Chaves e Chapolin fizeram parte da infância e adolescência - e até da fase adulta - de muitos brasileiros. No entanto, os programas pararam de ser exibidos no mundo todo em 2020 por divergências entre a Televisa, empresa que detém os direitos das séries e as emissoras de televisão.

Para a alegria dos fãs dos seriados, agora, após quatro anos fora da TV aberta, Chaves e Chapolin voltarão a ser transmitidos. Mas, até então, o público dos Estados Unidos, mais especificamente do canal UniMás, é o único que terá acesso aos seriados clássicos de Roberto Gómez Bolaños.

VEJA MAIS

A notícia foi confirmada pela emissora em um vídeo divulgado na internet. Nele, o canal confirma o retorno dos seriados e divulga as datas: Chaves retorna no dia 23 de setembro e Chapolin no dia 24 de setembro.

Até então, não se sabe se “Chaves” e “Chapolin” voltarão a ser exibidos no Brasil - como foram por quase 40 anos -, mas há expectativas sobre o retorno, uma vez que a Televisa voltou a negociar com emissoras de televisão.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)