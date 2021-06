Saiba o porquê de Chaves não ser mais exibido em TV aberta e plataformas de streamings

Desde 1984 nas telas do SBT, o seriado Chaves sumiu não só da TV aberta, como também das plataformas de streaming no mundo todo. A obra do mexicano Roberto Gomes Bolaños chegou a ser sondada pela Globoplay, que tentou comprar os direitos de exibição, mas esbarrou em dificuldades impostas pelos herdeiros de Chespirito. As informações são do Notícias da TV.

O problema envolve a Televisa, que é a emissora que exibiu os programas, e o Grupo Chespirito, titular dos direitos sobre personagens e roteiros dos capítulos. Como Chaves e Chapolin foram gravados pela Televisa, a rede manteve os direitos sobre os episódios e distribuía para vários canais do mundo até o fim de julho de 2020, como foi o caso do SBT, Multishow e Amazon no Brasil. Em troca, a mexicana pagava um valor para o Grupo Chespirito.

No processo de renovação do contrato, Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños e principal responsável pela empresa da família, porém, endureceu as negociações e pediu um aumento no valor pago pelos direitos. As partes não chegaram a um acordo, e a atração deixou de ser exibida ao redor do mundo.

Por conta desse impasse e da demora em lançar a plataforma própria do criador do Chaves, o seriado não está disponível para assistir em nenhuma plataforma nem na TV. Alguns episódios podem ser encontrados em canais administrados por fãs no YouTube. Enquanto isso, o Grupo Chespirito tem planos maiores do que apenas reprisar episódios antigos durante anos e anos.

"Alguns projetos de animação estão em desenvolvimento, mas estamos desenvolvendo em nosso nome, com a nossa produtora. Eles ainda não têm destinatário", disse o herdeiro Roberto Fernández.