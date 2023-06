Youtuber mais seguido do mundo diz que negou convite para embarcar no submersível Titan

No noite do ultimo domingo (25), o youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast, que possui 163 milhões de inscritos, disse em uma rede social que negou um convite para viajar no submarino Titan para ver os destroços do Titanic.

Em publicação no Twitter, o norte-americano escreveu: “Meio assustador pensar que eu poderia estar nele”, se referindo ao submersível Titan, cuja implosão provocou a morte de cinco pessoas que visitariam os destroços do navio Titanic nas profundezas do Oceano Atlântico, na última semana.

Mr. Beast também compartilhou imagem de suposta mensagem de celular com o convite para que participasse de expedição na embarcação da empresa OceanGate. “Estou indo ao Titanic em um submarino no final do mês. A equipe ficaria feliz se você fosse também”, afirma o texto da mensagem, que não tem o remetente revelado.

MrBeast não revelou o motivo de ter negado o convite.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).