Caso submarino: Youtuber diz ter escapado da morte após problemas antes de expedição ao Titanic

Jake Koehler, youtuber dos Estados Unidos, acredita que por causa do mau tempo e de falhas identificadas por técnicos da empresa, conseguiu escapar da morte a bordo do submarino Titan, da OceanGate. O incidente ocorreu no último domingo (18), durante uma expedição aos destroços do Titanic, na costa de St. John's, em Newfoundland, no Canadá, resultando na morte dos cinco ocupantes da embarcação.

"Essas imagens são da Missão III, dias antes do submarino ser dado como desaparecido na Missão V. A minha expedição seria no mesmo submarino que desapareceu", afirmou Jake em um vídeo que mostra vários registros da frustrada excursão.

Jake Koehler ressaltou que estava se preparando para mergulhar, acompanhado de Stockton Rush, presidente da OceanGate, e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e especialista no naufrágio do Titanic, que foram vítimas da implosão do Titan.

O youtuber afirmou que acabou não realizando o passeio devido ao mau tempo e a problemas estruturais do submarino. "Os controladores do motor do Titan não estavam se comunicando de forma consistente. Acreditamos que fosse um problema de fiação. [...] Não sei se isso foi o que causou o trágico acidente. Pode ter sido qualquer outra coisa", relatou.

"Todos os dias eles tinham algum problema. Tentamos consertar tudo para garantir que o submarino estivesse em perfeito estado para chegar ao Titanic. Não deu certo. É estranho agora, mas naquele momento parecia algo normal para a equipe", completou Jake Koehler.

"Eu poderia ter sido uma das vítimas", ressaltou ele. "Nunca chegamos a deixar a plataforma. Mas se o mau tempo não tivesse ocorrido e cancelado a expedição, poderíamos ter mergulhado e sofrido a implosão".

Assista ao vídeo (em inglês):