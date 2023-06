Especialista afirma que é impossível recuperar os restos mortais após a implosão do submarino

Desde a confirmação dos destroços do submarino desaparecido por implosão, divulgada pela Guarda Costeira dos EUA, nesta quinta-feira (22), muito se discute a possibilidade de recuperar os restos mortais. De acordo com o oceanógrafo David Zee, especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a recuperação dos corpos das vítimas do submarino Titan é uma tarefa impossível.

Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês; Hamish Harding, bilionário empresário e explorador britânico; Paul-Henry Nargeolet, mergulhador francês; e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate, perderam suas vidas durante a expedição ao Titanic. Em uma entrevista coletiva a Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que não há um plano claro para resgatar os restos mortais.

O contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira americana, descreveu o ambiente no fundo do mar como "incrivelmente implacável". David Zee explicou que, devido à enorme pressão externa, a morte das vítimas foi instantânea, tornando extremamente difícil encontrar seus restos mortais. Embora os destroços do submarino possam permanecer no local por algum tempo devido à sua densidade, a correnteza provavelmente já levou os restos humanos para longe.

Na manhã de quinta-feira, foram encontrados destroços do submersível Titan, incluindo seu cone de cauda, cerca de 1.600 pés de distância da proa do Titanic, conforme confirmado pelo contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA.