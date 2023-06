O que é implosão? Entenda o que o que aconteceu com o 'submarino' Titan, da expedição ao Titanic

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (22), a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte por "implosão catastrófica" dos cinco tripulantes que embarcaram no submersível Titan, que tinha como destino os destroços do Titanic, famoso navio que afundou em 1912 no Oceano Atlântico.

O Titan estava desaparecido desde o domingo (18) quando perdeu sinal com a superfície e nunca mais respondeu. Os governos dos EUA e Canadá disponibilizaram diversos mecanismos para auxiliar nas buscas pelo submersível, que foi encontrado a 500 metros do Titanic, segundo as autoridades.

Ainda segundo a Guarda, as causas das mortes seriam por "implosão catastrófica" devido à profundidade na qual a embarcação estava.

O que é implosão?

A Guarda Costeira especula que um eventual dano causado no casco do submersível teria gerado uma grande pressão interna à embarcação, que estava a cerca de 3.800 metros de profundidade, causando, então, uma implosão.

Diferente da explosão, a implosão ocorre quando o objeto colapsa sobre si mesmo, reduzindo o volume ocupado e concentrando matéria e energia. Basicamente, a embarcação foi "esmagada" por uma pressão externa maior que a interna, o que causou o seu colapso. Isso ocorre quando o subaquático tem problema na pressurização, sistema responsável por igualar as pressões no meio líquido ou gasoso.

Uma simulação de implosão foi feita e mostra como o Titan teria implodido, confira:

Como citado, ninguém conseguiria sobreviver a uma situação como essa, pois o ser humano consegue suportar a pressão do mar, em média, com equipamentos profissionais, até 300 metros de profundidade, equivalendo a cerca de 45 toneladas sobre as costas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de Oliberal.com)