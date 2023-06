Submarino desaparecido: destroços são encontrados em área próxima ao Titanic

Nesta quinta-feira (22), a Guarda Costeira encontrou os destroços nas áreas de busca pelo submarino desaparecido enquanto fazia uma expedição pelo Titanic. De acordo com a Guarda Costeira, os destroços foram encontrados perto de onde estão os restos do Titanic, por uma das sondas de um navio militar canadense, o Horizon Artic.

"Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações", disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.

Uma entrevista coletiva sobre a descoberta foi marcada para a tarde desta quinta, por volta das 16h no horário de Brasília.

O submarino, com cinco passageiros e um tamanho de 7 metros de comprimento 2,5 metros de largura e 2,5 metros de altura, submergiu no Oceano Atlântico na tarde do último domingo (18).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, Coordenadora de Oliberal.com)