Expedição ao Titanic: o que se sabe sobre os 5 passageiros de submarino que desapareceu

Informações divulgadas pela imprensa internacional apontam que cinco pessoas estavam no submarino Titan, que entrou na água na manhã de domingo (18) para uma expedição aos destroços do Titanic e perdeu o sinal cerca de 1 hora e 45 minutos depois de submergir. Na lista de tripulantes estaria um bilionário britânico, um milionário paquistanês e o filho, um ex-comandante da marinha franesa e o dono da empresa OceanGate, responsável pela viagem. Os nomes não foram confirmados oficialmente.

As buscas entraram no terceiro dia nesta terça-feira (20) e são conduzidas pelas guardas costeiras do Canadá e dos Estados Unidos. Equipes lutam contra o tempo para encontrar o dispositivo subaquático, uma vez que ele possui possui um suprimento de ar suficiente para 96 horas.

Veja quem são os passageiros

Hamish Harding

(Reprodução / Via Portal O Globo) (Reprodução / Via Portal O Globo)

Bilionário britânico, aviador e “turista espacial”. Diretor da Action Aviation, empresa especializada na venda de aeronaves comerciais e privadas, ele participava da expedição como especialista. Já viajou para o espaço e acumula três recordes mundiais, dois deles são ligados a explorações no oceano: a maior distância percorrida embaixo d’água e a maior duração de tempo gasto dentro do mar.

Paul-Henry Nargeolet

(OceanGate / Divulgação) (OceanGate / Divulgação)

Especialista mais renomado do mundo no naufrágio do Titanic. Ex-comandante da marinha francesa, de 77 anos, é conhecido como “Sr. Titanic” pela expertise na área.

Shahzada Dawood e o filho Sulaiman Dawood

(DAWOOD FAMILY / Via BBC)

Shahzada tem 48 anos e é vice-presidente da Engro Corporation, que fabrica fertilizantes, alimentos e energia, e da Dawood Hercules Corporation, que produz produtos químicos. Também é membro do conselho da instituição de caridade Prince’s Trust, com sede no Reino Unido. Ele vive com a família em uma mansão em Surrey, no sul da Inglaterra. O filho dele tem 19 anos.

Stockton Rush

(OceanGate/Divulgação)

Presidente-executivo e fundador da OceanGate, empresa responsável pelo veículo submersível. A presença dele ainda não foi completamente confirmada. No entanto, acredita-se que o empresário seja o quinto integrante da expedição.