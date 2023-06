Empresário paquistanês e filho estavam em submarino que leva a destroços do Titanic e desapareceu

A família do empresário paquistanês Shahzada Dawood - vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation - emitiu um comunicado nesta terça-feira (20) informando que ele e o filho Suleman estavam entre os passageiros do submarino que desapareceu durante uma expedição turística para os destroços do Titanic, no domingo (18). A empresa em que Dawood atua tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologia. "Agradecemos imensamente a preocupação demonstrada por nossos colegas e amigos e pedimos a todos que orem por sua segurança", diz o texto, de acordo com a Reuters. A idade dos dois não foi confirmada.

Ainda de acordo com a família, o empresário e o filho planejaram a viagem para visitar os restos do Titanic.

Pertencente à empresa OceanGate, o submarino faz expedições até os destroços do Titanic, que naufragou em 1912. Os restos do navio ficam a cerca de 600 km da costa do Canadá. Cada passageiro paga US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) por um lugar na viagem, que dura oito dias. Os destroços ficam a uma profundidade de 3.800 metros no Oceano Atlântico. Para descer ao local, submersível leva cerca de 2,5 horas.

Guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá fazem operações de busca e resgate. Autoridades canadenses informaram que enviaram uma aeronave militar e um navio para auxiliar.

Quem são os passageiros

Autoridades norte afirmam cinco passageiros estão no submarino. Além do empresário do Paquistão e do filho dele, outros dois tripulantes tiveram os nomes divulgados pela mídia.

Veja quem são os passageiros que estariam no submarino.

Shahzada Dawood: vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation

vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation Suleman: filho de Shahzada Dawood

filho de Shahzada Dawood Hamish Harding: bilionário presidente da Action Aviation. Ele publicou em uma rede social que estaria a bordo do submarino. Um enteado dele também confirmou que ele estava desaparecido.

bilionário presidente da Action Aviation. Ele publicou em uma rede social que estaria a bordo do submarino. Um enteado dele também confirmou que ele estava desaparecido. Paul-Henry Nargeolet: ex-comandante da Marinha Francesa, que é considerado o maior especialista no naufrágio do Titanic. A informação foi divulgada pelo jornal "The Guardian".