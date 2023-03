Colômbia encontra 'submarino fantasma' com R$ 460 milhões em cocaína e dois corpos

A Marinha da Colômbia encontrou um submarino à deriva em suas águas, no Oceano Pacífico, com um carregamento de cocaína avaliado em US$ 87 milhões, o equivalente a R$ 460 milhões. Dentro da 'embarcação fantasma', também foram descobertos dois corpos. Os militares ainda encontraram duas pessoas com vida, mas em estado de saúde delicado. Os sobreviventes receberam atendimento médico no local e foram transferidos para um navio.

Ao todo, o submarino de cerca de 2,5 metro transportava 2,6 quilos de cloridrato de cocaína. Quando foi descoberto pela Marinha da Colômbia, ele sofria com a entrada de água em seu interior. Os militares informaram ainda que um vazamento de gases tóxicos do combustível no submarino, contaminando o ambiente.

De acordo com a Marinha, a droga tinha como destino a América Central.