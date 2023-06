Conheça interior do submersível que leva pessoas para conhecer o Titanic

O submersível Titan da empresa OceanGate, que pesa mais de 10 toneladas e tem um joystick para guiar a embarcação, leva turistas e especialistas para conhecer os destroços do Titanic, um dos naufrágios mais famosos do mundo. Cabem até cinco pessoas na embarcação, contando com o piloto, e a excursão pode durar até oito dias.

Na cápsula principal do Titan, há um visor que consegue enxergar quase 180º do lado de fora, que as cinco pessoas dividem, e três monitores que vão checando o status do equipamento e dos tripulantes. Em média, o submersível feito de fibra de carbono e titânio demora cerca de duas horas para descer até o naufrágio.

O tempo em que a embarcação paira sobre o que restou do Titanic não fica claro, mas a quantidade de oxigênio utilizada para a viagem é segura o suficiente para cinco pessoas por até quatro dias.

O veículo se move a uma velocidade de três nós (5,5 km/h) e é impulsionado por quatro propulsores Innerspace 1002. A OceanGate diz que o projeto ousado e inovador consegue mergulhar até uma profundidade 4.000 metros com segurança.

Acidente

Neste domingo (18), uma expedição turística para ver os destroços do Titanic a bordo de um submersível como esse desapareceu no Oceano Atlântico. Funcionários da Guarda Costeira dos EUA e do Canadá estão trabalhando em conjunto nas buscas pelos viajantes. Até a última atualização desta reportagem a embarcação não havia sido encontrada.