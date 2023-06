Tempo estimado de duração do oxigênio em submarino desaparecido se esgota; buscas continuam

Acabou o tempo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para duração do oxigênio no submarino Titan, que desapareceu no domingo (18), com cinco pessoas a bordo, durante expedição no Oceano Atlântico para visitar os destroços do Titanic. Participavam da viagem o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.

Apesar do prazo estimado para o fim do oxigêncio ter esgotado, as buscas continuam nesta quinta-feira (22). Em entrevista à CNN, David Gallo, consultor sênior de Iniciativas Estratégicas da RMS Titanic Inc, informou que as equipes de busca “precisam de um milagre” para encontrar o submarino. “A boa notícia é que milagres podem acontecer”, acrescentou. “Temos que não pensar no relógio o tempo todo e ir o mais rápido possível”, completou.

VEJA MAIS

O submersível começou sua descida em direção aos destroços do Titanic no domingo de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince, o navio de apoio que transportou a embarcação até o local, 1 hora e 45 minutos após a descida.

Desde então, Guardas Costeiras dos Estados Unidos e Canadá iniciaram uma verdadeira operação de guerra para resgatar o Titan. O trabalho conta com a mobilização de 10 navios e aeronaves, que atuam nas buscas na superfície do mar, como nas profundezas. Também foram disponibilizados sonares, ROVs (drones aquáticos) e equipamentos de altíssima tecnologia para cumprir a missão, mas ainda sem sucesso.