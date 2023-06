Tripulante do submarino desaparecido previu que esta seria a última viagem em 2023

O submarino Titan desapareceu no último domingo (19), no Canadá, com cinco tripulantes a bordo. Desde então, várias partes do mundo, sobretudo as autoridades, estão preocupadas na tentativa de resgatar o subaquático. Isso porque, o submarino deve possuir apenas 24 horas de oxigênio respirável no interior da cabine. O oxigênio deve acabar na quinta-feira (22) por volta das 6h da manhã.

Na internet, não se fala outro assunto ao não especulações e atualizações sobre o caso. Uma coincidência trágica tem chamado atenção dos internautas, nesta quarta-feira (21). É o fato de um dos tripulantes ter comentado antes da viagem que esta deveria ser a primeira e a única expedição do subaquático neste ano.

No último sábado (18), o bilionário Hamish Harding publicou uma foto no Instagram, antes de viajar, e escreveu que esse "devido ao pior inverno em Newfoundland registrado nestes 40 anos, esta missão deve ser a primeira e única viagem para o Titanic em 2023". Confira abaixo:

Na legenda, Harding também comentou que o grupo iria tentar o mergulho no próximo dia, ou seja, no dia 19 de junho, perto das 4 da manhã de domingo. "Até lá, temos muitos preparativos e planejamentos para fazer", continua.

Para tranquilizar as pessoas, o bilionário afirmou que no submarino havia vários exploradores “legendários, alguns que já fizeram mais de 30 mergulhos até o Titanic desde 1980”.