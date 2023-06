Submarino desaparecido: dono de submersível acredita que o futuro da humanidade é no fundo do mar

O empresário Stockton Rush, CEO da OceanGate, empresa de expedições submarinas para a observação dos destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico Norte, é conhecido como o "novo Jacques Cousteau". Com uma reputação de amante da natureza, aventureiro e visionário, Rush, de 61 anos, expressou sua convicção de que o futuro da humanidade está debaixo d'água, não em Marte.

Em uma entrevista disponível no canal do YouTube "Alan x el mundo", Rush enfatizou que a melhor chance de sobrevivência para a humanidade reside no oceano, e não no espaço. Ele afirmou: "Teremos uma base debaixo d'água. Se destruirmos este planeta, o melhor bote salva-vidas para a humanidade está debaixo d'água."

VEJA MAIS

O empresário, que é proprietário da empresa, estava entre as cinco pessoas a bordo do submarino que desapareceu no domingo (18) no Oceano Atlântico Norte.

Rush sempre demonstrou entusiasmo por sua paixão pela exploração marítima, mas também uma aversão às regulamentações que podem limitar a inovação. Ele questionou a eficácia dessas regulamentações, afirmando que a indústria subaquática comercial é excessivamente segura devido a elas, mas também carece de inovação e crescimento.

Mesmo dentro da própria OceanGate, parece que as preocupações com a segurança foram ignoradas ou não levadas a sério pelos funcionários.

Quem é o empresário Stockton Rush, CEO da OceanGate?

Formado em engenharia aeroespacial em Princeton, em 1984, Rush revelou em uma entrevista à revista Smithsonian, em 2019, que seu sonho de infância era se tornar um astronauta, mas sua visão não era adequada para isso. Como resultado, fundou a OceanGate em 2009, com a missão de aumentar o acesso ao oceano profundo por meio de inovações.

Atualmente, a OceanGate possui três submarinos em operação, utilizados para pesquisa, produção de filmes e viagens de exploração. Entre as opções de viagem oferecidas pela empresa está um passeio ao local do Titanic, a mais de 13 mil pés abaixo da superfície do oceano, com o custo de US$ 250.000 por pessoa para um assento nessa missão de oito dias.