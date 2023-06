Vidente afirma saber localização de submarino desaparecido no Oceano Atlântico

O vidente alemão Michael Schneider, afirmou nesta terça-feira (20), saber a localização do submarino ‘Titan’, desaparecido no Oceano Atlântico desde o último domingo (18), após uma expedição aos destroços do Titanic.

Em entrevista ao portal britânico ‘Daily Star’, o “detetive paranormal” disse que o subversível turístico está a cerca de 100 quilômetros do local onde o Titanic naufragou, em 1912. Schneider também apontou que o submarino está a 3.800 metros de profundidade, mesma localização do famoso navio.

“Não quero ser um sabe-tudo e neste caso acho que a tecnologia da Guarda Costeira dos Estados Unidos é crucial”, contou em entrevista.

Michael Schneider é reconhecido por localizar pessoas desaparecidas. “Eu olho para uma foto da pessoa ou animal desaparecido e me pergunto a Deus se a criatura está viva ou morta e obtenho a resposta através da minha voz interior que é quase sempre correta”, explicou.

Um de seus casos mais famosos é o de uma mulher encontrada a 243 metros de onde havia dito. A mulher estava desaparecida em Padenstedt, na Alemanha, em 2021. O casal Peter Neumair e Laura Perselli também foram encontrados em Bolzano, na Itália, no local exato que foi identificado.

Submarino Titan

O denominado subversível ‘Titan’ da empresa de expedição turística ‘Ocean Gate Expeditions’ perdeu a comunicação neste domingo (18) após uma hora e 45 minutos de passeio destinado aos destroços do Titanic. Pela madrugada desta quarta-feira (21/06), um avião canadense detectou barulho de batidas emitidas a cada 30 minutos no fundo do mar.

Os tripulantes têm menos de 24 horas de suprimento de oxigênio, que deve acabar pela manhã desta quinta-feira (22).

No submarino, cinco empresários estão a bordo, sendo eles: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)