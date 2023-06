Sons de batida podem indicar que submarino está perto da superfície, diz especialista

Os sons de batidas identificados na área de busca do submarino desaparecido desde domingo (18), durante uma expedição ao Titanic, aumentam as esperanças de encontrar os cinco tripulantes com vida. A notícia bastante otimista foi dada pelo especialista em busca e resgate de submarinos e ex-comandante de submarinos, na Austrália, Frank Owen à rede britânica BBC. Na madrugada desta quarta-feira (21), a imprensa americana já havia divulgado ter ouvido sons, identificados na área de buscas.

Segundo ele, os sons podem ser fruto de um protocolo de emergência utilizado pelos tripulantes para sinalizar que o submarino não está numa área tão profunda como se temia.

“Em primeiro lugar, a bordo desta embarcação está um mergulhador aposentado da marinha francesa. Ele conheceria o protocolo para tentar alertar as forças de busca... A cada meia hora você bate como o diabo [nas laterais do submarino] por três minutos”, afirmou o ex-comandante.

Owen explicou à BBC que o sinal sonoro captado pode sugerir que o próprio submarino pode estar próximo ou na superfície. Apesar da esperança, ele alertou que, mesmo próximo à região, pode ser difícil encontrar o imergido.