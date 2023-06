Guarda Costeira, dos EUA, diz que submarino desaparecido tem oxigênio até quinta-feira (22)

A Guarda Costeira dos Estados Unidos estima que a tripulação - do submarino que desapareceu durante expedição para ver os destroços do Titanic - tenha ar respirável até o início da manhã de quinta-feira (22). Em entrevista à imprensa, nesta terça-feira (20), a Guarda Costeira informou que busca as cinco pessoas que estão na embarcação.

Funcionários estimam que há “cerca de 40 a 41 horas de ar respirável” no submersível, o que duraria aproximadamente até o início da manhã de quinta-feira (22). O submarino perdeu contato 1 hora e 45 minutos após o mergulho, no domingo (18).

“Sabemos que restam cerca de 40 a 41 horas de ar respirável com base no relatório inicial”, disse o capitão Jamie Frederick, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira. Ele informou que a Guarda Costeira está trabalhando “24 horas por dia” para tentar encontrar o submersível.

Buscas são complexas, diz capitão da Guarda Costeira

Frederick disse que se trata de uma “busca complexa” que requer equipamento especializado. A busca está acontecendo a cerca de 1.400 quilômetros da costa de Cape Cod. A Guarda Costeira informou, em um tweet, que 10.000 milhas quadradas foram revistadas até agora. O número corresponde a cerca de 26 mil quilômetros quadrados, o equivalente à área do estado de Alagoas.

Até agora, não se encontrou nenhum indício do submarino, informou o capitão Jamie Frederick. Ele explicou que a Guarda Costeira não tem todo o conhecimento e equipamento de que precisa, e por isso está atuando com ajuda de outras agências e países, incluindo a Marinha dos Estados Unidos e as Forças Armadas do Canadá.

“O comando unificado reúne esse conhecimento e capacidade adicional para maximizar o esforço na solução deste problema muito complexo”, disse ele.

Nesta terça-feira (20), a embarcação Deep Energy, uma embarcação de lançamento de dutos de 194 metros com capacidades subaquáticas, chegou ao local e se encontrou com o Polar Prince, a embarcação de onde o submersível foi lançado para iniciar o mergulho em sua última posição conhecida.

Outras embarcações estão a caminho para se juntar ao esforço, incluindo algumas embarcações privadas que estão “fazendo os preparativos” para ajudar na busca “muito complexa”.

Espera-se que o navio canadense John Cabot chegue esta noite, junto de outros navios da Guarda Costeira canadense. O comando supervisor de salvamento e mergulho da Marinha dos EUA está trabalhando com o Comando de Transporte dos EUA para trazer recursos adicionais, disse Frederick. Os navios serão estacionados em St. John’s, no Canadá, disse Frederick.

Submarino é de empresa turística

O submersível desaparecido pertence à operadora de turismo OceanGate Expeditions, e levava os tripulantes para ver os destroços do Titanic, na costa de St John’s, Newfoundland, no Canadá.

A expedição começou com uma jornada de 740 quilômetros até o local do naufrágio, que fica a cerca de 1.448 quilômetros da costa de Cape Cod, Massachusetts, nos EUA.

O submersível começou sua descida no domingo (18) de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince, o navio de apoio que transportou a embarcação até o local, 1 hora e 45 minutos após a descida, segundo autoridades.

O submersível, chamado “Titan”, pesa cerca de 10 toneladas e é feito de fibra de carbono e titânio, de acordo com a operadora de turismo OceanGate Expeditions. A embarcação de cerca de 6 metros tem suporte de vida por até 96 horas, segundo o site OceanGate.

Quem está no submarino?

Cinco pessoas estão no submersível desaparecido, segundo as autoridades. Um deles é Stockton Rush, CEO e fundador da OceanGate, empresa que lidera a viagem.

Também, estão a bordo o empresário britânico Hamish Harding, o bilionário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

O custo da expedição de oito dias é “a partir de US$ 250.000”,o equivalentes a R$ 1,194 milhão, segundo a operadora.