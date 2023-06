Submarino desaparecido: caminhoneiro brasileiro leva carga de oxigênio para ajudar nas buscas

No emocionante desenrolar da busca pelo submarino desaparecido no Oceano Atlântico, um caminhoneiro brasileiro se destaca ao desempenhar um papel crucial na operação. O paranaense Jair Bueno, de 48 anos, funcionário de uma transportadora nos Estados Unidos, foi encarregado de transportar cilindros de oxigênio e uma máquina de içamento para uma aeronave militar. A entrega urgente visava auxiliar as equipes no resgate do submarino perdido. Bueno, que vive há duas décadas no país norte-americano, considerou essa carga como a mais significativa de sua carreira.

Na segunda-feira (19), o brasileiro recebeu a missão de realizar uma entrega no nordeste dos EUA, mas foi informado por seu chefe sobre uma mudança de rota devido a uma emergência. A tarefa agora era entregar os cilindros e a máquina para as Forças Armadas dos EUA, dentro do Aeroporto Internacional de Buffalo. A carga seria destinada aos navios que participavam ativamente da busca pelo submarino desaparecido enquanto tentava alcançar os destroços do Titanic.

"Há 20 anos eu trabalho em caminhão, e esta foi uma carga inesquecível. Vou me lembrar para o resto da vida, porque eu participei disso de certa forma", contou Bueno ao g1.

A transportadora para a qual Jair trabalha, a Lowboy Services, é conhecida por realizar transportes de cargas pesadas e especializadas – desde pedaços de aviões a equipamentos médicos – pela costa leste do país. Anderson Santos, gerente da empresa, explicou que receberam um chamado urgente e como já tinham um caminhão próximo ao local, prontamente entraram em contato com Bueno para realizar a importante tarefa.

"Pedi a eles para fotografar e filmar porque estava realmente emocionado", relatou.

As forças de resgate, compostas pela Guarda Costeira e militares dos Estados Unidos e Canadá, estão realizando buscas em alto-mar, a mais de 600 quilômetros da costa. Na terça-feira, eles iniciaram as operações de busca em águas profundas na região.