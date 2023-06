Submarino ou submersível? Veja qual era a embarcação que sumiu ao tentar visitar o Titanic

Tecnicamente, a embarcação que sumiu no último domingo (18) ao tentar fazer uma visita aos destroços do Titanic, navio que afundou em 1912, é um submersível, e não um submarino. Com o nome de "Titan", o subaquático operado pela empresa norte-americana OceanGate Expeditions, levava 5 pessoas e desapareceu 1h e 45 minutos após entrar no mar.

Diferença entre submarino e submersível

Embora semelhantes, diferente do submarino, o submersível não é uma embarcação autônoma, ou seja, necessita de outras pessoas para conduzirem-no, nesse caso, supostamente um controle de video-game via bluetooth, segundo Stockton Rush, CEO da OceanGate. Além disso, necessita de sistemas de navegação para orientar remotamente a viagem, e de uma plataforma de apoio, submersa a cerca de 10 metros, para conseguir descer até o local e retornar à superfície.

"Uma vez submersa, ela usa um sistema de flutuação de amortecimento de movimento para permanecer acoplada à superfície e ainda fornecer uma plataforma subaquática estável, da qual nossos submersíveis tripulados partem e retornam após cada mergulho", informa o site da OceanGate.

Esse submersível tem autonomia de permanecer 96 horas com oxigênio em debaixo d'água, por isso cada hora nas buscas é crucial para o desfecho dessa história. Um submarino, por sua vez, em geral, consegue fazer uma viagem por vários dias - até meses - apenas com alguns breves retornos à superfície para captação de ar. Ele também é bem maior e se move mais rápido, percorrendo grandes distâncias.

Como é o Titan?

Segundo a empresa, o submersível Titan é feito de titânio e fibra de carbono e pesa 9,5 toneladas, com capacidade de transportar cinco pessoas (sendo um piloto e quatro tripulantes) a uma velocidade de 5,5 km/h e a uma profundidade de até 4 km. O veículo fazia essas visitas aos destroços do Titanic desde 2021 que está a 3.800 metros de profundidade, no Atlântico Norte, na costa do Canadá.

Um assento no Titan custa US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) por pessoa. A viagem dura dez dias, sendo que passam dois dias em um barco grande para chegar ao local do naufrágio, depois o submersível leva cerca de oito horas para realizar o passeio completo.

