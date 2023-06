Submarino desaparecido: equipes de busca captam sinais de sonar, diz governo dos EUA

As equipes que estão procurando pelo submarino desaparecido no Canadá desde domingo (18), captaram sinais de sonar durante os trabalhos de busca, revelou um documento interno do governo dos Estados Unidos, divulgado na madrugada desta quarta-feira (21). Não ficou claro no arquivo o horário em que os retornos foram captados ou por quanto tempo.

VEJA MAIS

De acordo com o informe, o retorno acústico poderá ajudar a encontrar o submarino. “Também indicando esperança contínua de sobreviventes”, acrescentou o documento.

O Centro Conjunto de Coordenação de Resgate está trabalhando para encontrar o submarino. A Guarda Costeira disse que a prioridade é localizar primeiramente a embarcação Caso as tripulações encontrem o veículo aquático, planos de resgate serão formados.

A operação é uma verdadeira luta contra o tempo. Na última terça-feira (20), o capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, afirmou que se trabalha com a estimava que o submarino tenha cerca de 40 horas de ar respirável, ou seja, o suficiente para os passageiros sobreviveram até 6h de quinta-feira (22).