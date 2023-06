Guarda Costeira divulga foto de navio que está nas buscas pelo submersível desaparecido

Nesta quarta-feira (21), a Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou, pela primeira vez, uma foto do "Deep Energy", navio que está ajudando nas buscas do submersível que desapareceu no último domingo (18) no fundo do mar ao tentar visitar os destroços do Titanic, que naufragou em 1912 no Oceano Atlântico, a 650 km da costa do Canadá, e está à 3,8 mil metros de profundidade.

As buscas pelo subaquático iniciaram no mesmo dia. Com oxigênio limitado, os cinco tripulantes tem o recurso disponível até a manhã de quinta-feira (22), por isso cada hora no resgate é crucial para o desfecho dessa história.

De acordo com a própria Guarda Costeira, na manhã desta quarta-feira, três embarcações chegaram ao local onde o submersível teria se perdido. "The John Cabot", uma delas, tem recursos de deteccção submarina e está conduzindo padrões de busca ao lado do "Skandi Vinland" e do "Atlantic Merlin".

Além desses, diversos mecanismos de busca estão sendo usados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá. O governo de ambos os países disponibilizou aviões militares do modelo C-130 para ajudar na busca pelos ares. Ottawa enviou também aeronaves dos modelos P3 e P8, de patrulhamento maíritmo, para auxiliar no resgate.

Outro recurso é o Victor 6000, veículo submarino operado de forma remota para exploração e pesquisa nas profundezas dos mares. A ferramenta permite a captura de imagens e a coletade dados em uma profundidade de até 6.000 metros.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)