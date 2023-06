Diretor de 'Titanic', James Cameron compara acidente com submarino com o navio histórico: 'Chocado'

O cineasta canadense James Cameron, diretor do filme "Titanic" (1997), fez uma comparação entre o submarino que implodiu durante uma tentativa de alcançar os destroços do navio no fundo do oceano e o próprio desastre que ocorreu com a embarcação. Nesta quinta-feira (22), a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que o submarino, que estava desaparecido desde domingo (18) com cinco tripulantes a bordo, havia implodido e que todas as pessoas a bordo são consideradas mortas.

VEJA MAIS

Além de ter dirigido o famoso filme sobre o desastre ocorrido em 1912, Cameron é um experiente explorador das profundezas marinhas e já visitou os destroços do Titanic por incríveis 33 vezes. Ele relatou o que sentiu em entrevista ao canal de televisão norte-americano ABC News.

"Estou chocado com a semelhança com o desastre do próprio Titanic, no qual o capitão foi repetidamente alertado sobre a presença de icebergs à frente do navio, mas mesmo assim decidiu prosseguir em alta velocidade em meio a um campo de gelo", declarou o diretor.

Cameron, que também é desenvolvedor de submarinos e construiu um submersível capaz de atingir as profundezas oceânicas três vezes mais fundo que o Titanic, comentou sobre os desafios técnicos envolvidos na construção desse tipo de veículo: "Eu compreendo os problemas de engenharia associados a esse tipo de empreendimento, pois eu mesmo desenhei e construí um submersível para explorar a parte mais profunda do oceano."

Em 2014, o cineasta realizou uma expedição às Fossas das Marianas, considerado o ponto mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de quase 11 mil metros abaixo da superfície. O Titanic estava a pouco mais de 3 mil metros de profundidade.

Dentre suas expedições ao Titanic, Cameron produziu o aclamado documentário "Fantasmas do Abismo" (2003), onde convidou seu amigo Bill Paxton, membro do elenco de "Titanic", para acompanhá-lo nas viagens aos destroços, resultando nas imagens mais detalhadas já registradas da embarcação naufragada.

Durante a entrevista, o cineasta revelou que tinha uma relação próxima com um dos passageiros do submarino. "Paul-Henry Nargeolet, o lendário piloto francês, é um amigo meu", afirmou Cameron. "É uma comunidade muito pequena. Conheço-o há 25 anos. É quase impossível compreender que ele tenha perdido a vida de forma tão trágica."