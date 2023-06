Episódio de 'Os Simpsons' mostra submarino desaparecido e web assemelha com caso da OceanGate; veja

Muitas pessoas acreditam que o produtor do seriado "Os Simpsons" possa prever o futuro e colocar no desenho o que ainda acontencerá. Mais uma vez a teoria foi fortalecida, dessa vez com o caso do Titan, submersível que desapareceu no último domingo (18), no fundo do mar, ao tentar visitar os destroços do Titanic, que naufragou em 1912 no Oceano Atlântico, a 650 KM da costa do Canadá, e está à 3,8 mil metros de profundidade.

Exibidio na 9ª temporada, entre os anos de 1997 e 1998, o episódio "Na Onda do Mar" foi resgatado na web e tópico de conversa. Na história fictícia, Homer, Barney e Moe estão na reserva da Marinha e durante um treinamento de rotina ficam presos em um submarino nuclear, que sofre um acidente. Eles ficam presos no veículo e o caso vai parar nos principais jornais. Confira as cenas:

Uma outra curiosidade é que Mike Reiss, produtor e escrito da série, também já embarcou no Titan para visitar o Titanic. Ao “The New York Times”, Mike contou que precisou assinar um termo de responsabilidade antes de embarcar, procedimento comum, mas que na primeira página mencionava-se três vezes a palavra "morte".

A expedição começou em dezembro de 2022. Parar eternizar o momento, Reiss tirou uma foto posando ao lado da janela do submersível com os destroços da famosa embarcação ao fundo.

Mike Roiss no submersível Titan visitando os destroços do Titanic, em 2022 (Reprodução/Twitter)

