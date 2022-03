Há 24 anos, episódio de Os Simpsons previu conflito entre Rússia e Ucrânia; entenda

Conhecido por antecipar eventos históricos, mais uma vez, o seriado Os Simpsons tem sido um dos assuntos mais comentados da internet, desde a última quinta-feira, 24, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia.

Internautas resgataram um episódio que foi ao ar em 1998 e mostrou um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No episódio, Homer está participando de um treinamento militar em um submarino.

O personagem, que é funcionário de uma usina nuclear, inicia um conflito internacional ao ejetar o piloto da embarcação em águas russas. Após o incidente, a Rússia anuncia que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nunca acabou e inicia uma nova guerra, reconstruindo o Muro de Berlim e colocando soldados à luta.

"Fico triste em dizer que essa não era uma previsão difícil de fazer", comentou Al Jean, produtor do programa. Em entrevista ao The Hollywood Repórter, Al Jean contou que o evento no seriado foi mais uma “regra do que previsão”. "Esse é o tipo de previsão em que fazemos referência a algo que estava acontecendo, e depois acontece de novo. Nós esperávamos que nunca aconteceria, mas infelizmente acontece", refletiu.