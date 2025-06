Trump agradece intermediação do Emir do Catar para cessar-fogo entre Israel e Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou agradecimento ao primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que teria garantido que o Irã concordasse com a proposta dos Estados Unidos de cessar-fogo no conflito.

"Gostaria de agradecer ao Altamente Respeitado Emir do Catar por tudo o que fez em busca da paz na região", publicou Trump no Truth Social.

Em relação ao ataque de hoje à Base Americana no Catar, o presidente americano disse que, além de nenhum americano ter sido morto ou ferido, também não houve nenhum cidadão do Catar morto ou ferido.

Trump disse nesta segunda-feira que Israel e Irã concordaram com um plano "completo e total" de cessar-fogo na guerra em andamento entre os dois países.

Intermediação

O Catar garantiu a concordância do Irã com o cessar-fogo anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, após o republicano ter informado ao emir catariano a aceitação por parte de Israel, disseram duas pessoas familiarizadas com as discussões. Israel ainda não confirmou sua posição.

As fontes disseram que o Irã havia informado à Casa Branca, após atacar uma base americana no Catar na noite de segunda-feira, que não realizaria mais ataques, e Washington respondeu que também não retaliaria, preparando o cenário para o acordo de cessar-fogo. (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)