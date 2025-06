CEO do Telegram afirma que fortuna de R$ 77 bilhões será dividida entre mais de 100 filhos

O empresário russo Pavel Durov, de 39 anos, fundador e CEO do Telegram, surpreendeu ao anunciar que deixará sua fortuna, avaliada em cerca de R$ 77 bilhões, para mais de 100 filhos biológicos. Em entrevista à revista francesa Le Point, Durov revelou que é pai de seis filhos concebidos naturalmente e de mais de 100 outros, nascidos a partir de doações feitas por ele a bancos de esperma em diferentes países.

Segundo Durov, as doações foram realizadas ao longo dos últimos 15 anos, em clínicas de fertilização localizadas em 12 países. Apesar de muitas das crianças não conhecerem o bilionário pessoalmente, ele afirma que todos foram incluídos formalmente em seu testamento.

VEJA MAIS

"Não faço distinção entre meus filhos: há aqueles que foram concebidos naturalmente e aqueles que vêm das minhas doações de esperma. São todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte", declarou.

Cada um dos herdeiros receberá, de acordo com o empresário, cerca de R$ 733 milhões. No entanto, Durov também estipulou uma condição para o acesso à herança: os valores só estarão disponíveis após 30 anos, contados a partir da data de registro do testamento.

"Decidi que meus filhos não teriam acesso à minha fortuna até que se passassem 30 anos, a partir de hoje. Quero que eles vivam como pessoas normais, que se construam sozinhos, que aprendam a confiar em si mesmos, que sejam capazes de criar, que não dependam de uma conta bancária", explicou.