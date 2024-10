WhatsApp adota recurso de segurança do Telegram; entenda

O WhatsApp liberou um novo recurso que permite salvar um contato sem precisar do número de celular. Esse recurso começará a chegar aos usuários a partir de hoje (22).

O aplicativo introduzirá a opção de criar um nome de usuário, permitindo que os usuários se comuniquem sem precisar compartilhar seus números de telefone, aumentando assim a privacidade.

Essa funcionalidade, que já existe no Telegram, é semelhante ao sistema de interação em redes sociais como o Instagram. Além disso, a atualização permitirá que os usuários adicionem novos contatos não apenas pelo celular, mas também via WhatsApp Web e aplicativos para computador, tanto no Windows quanto no macOS.

A empresa anunciou que, ao adicionar um novo contato no WhatsApp, será possível optar por não sincronizar esse contato com a lista telefônica do celular. Essa funcionalidade permitirá que os usuários mantenham uma separação mais clara entre contatos pessoais e profissionais, especialmente ao gerenciar múltiplas contas do aplicativo em um único dispositivo.

Segundo o WhatsApp, o novo recurso ainda não está disponível para todos os usuário e deverá chegar nas próximas semanas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)