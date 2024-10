O que é a clonagem de WhatsApp? veja dicas de como se proteger

Um dos golpes virtuais mais comuns dos últimos anos é a clonagem de WhatsApp. O golpe se resume a criminosos “sequestrando” contas no aplicativo e exigindo dinheiro para devolver.

Tecnicamente, não é possível clonar uma conta de WhatsApp, o que ocorre de fato é o sequestro ou espelhamento da conta em outro aparelho.

As principais formas de clonagem incluem o uso de aplicativos maliciosos que capturam códigos de verificação, acesso pelo WhatsApp Web utilizando o celular da vítima, ataques de SIM Swap que transferem o número para um chip controlado pelo criminoso, e golpes em que o criminoso se passa por um conhecido da vítima para solicitar dinheiro.

Em cada método, os criminosos utilizam a engenharia social para convencer as vítimas a realizarem uma ação que facilite a clonagem do WhatsApp. As formas mais comuns de convencimento são se passar por funcionários de bancos, criar mensagens de urgência para induzir cliques em links, solicitar a instalação de aplicativos fictícios para segurança, pedir o PIN de confirmação em duas etapas sob pretexto de segurança e divulgar aplicativos que prometem altos ganhos, os quais podem ser malwares.

Mas existem algumas medidas de segurança que podem garantir a segurança da conta do WhatsApp e dos dados pessoais, além de evitar transtornos. As principais medidas são:

Ative a verificação de duas etapas

Na área de “Configurações” do aplicativo, selecione “Conta”.

Clique em “Confirmação em duas etapas”, ative-o e crie um PIN de segurança.

Configure a chave de acesso

Na área de “Configurações” do aplicativo, selecione “Conta”.

Clique em “Chaves de acesso” e selecione a forma que deseja usar para confirmar sua identidade: impressão digital, reconhecimento facial ou PIN.

Tenha cuidado com links e mensagens suspeitas

Evite clicar em links recebidos por remetentes desconhecidos. Desconfie de mensagens que incitam urgência, pedem dinheiro, dados pessoais ou chave de acesso do WhatsApp, ou que prometem dinheiro fácil e produtos/serviços de graça ou com descontos altos.

Mantenha o sistema operacional e aplicativos atualizados

As atualizações lançadas pelo sistema operacional do celular e pelo WhatsApp corrigem erros e falhas que podem ser exploradas por pessoas maliciosas.

Verifique as sessões ativas do WhatsApp Web ou Desktop

Se utiliza a versão do aplicativo para web ou computador, veja sempre quais dispositivos têm acesso à conta do WhatsApp. E desconecte a conta do computador ao final do dia.

Para saber todos os dispositivos em que estão conectados com a conta WhatsApp, acesse a aplicativo e siga os seguintes passos:

Na área de “Configurações” do aplicativo, selecione “Conta”.

Clique em “Dispositivos conectados” e cheque os dispositivos da lista.

Ao encontrar dispositivos desconhecidos, desconecte-os imediatamente.

Configure a privacidade do WhatsApp

Na área de “Configurações” do aplicativo, selecione “Conta”.

Clique em “Privacidade” e escolha quem pode ver a foto de perfil, status e informações de contato.

O que fazer se seu WhatsApp for clonado

O WhatsApp não permite o acesso simultâneo da mesma conta em dois celulares, mas possibilita o uso em um celular e um computador. Para desconectar um aparelho invadido, é necessário acessar as sessões ativas no WhatsApp Web ou Desktop e finalizar a sessão.

Em casos de clonagem por ataque de SIM Swap, é recomendado o bloqueio do número com a operadora e o envio de um e-mail para o suporte do WhatsApp, que pode resultar na desativação da conta roubada. Os contatos ainda poderão ver o perfil, mas não enviar mensagens. A conta pode ser reativada em até 30 dias; após isso, será permanentemente desativada. É aconselhável informar amigos e familiares sobre a situação para prevenir golpes.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)