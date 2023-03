Stalkerware: saiba o que é, quem são as maiores vítimas e como se defender de aplicativos espiões

Não é de hoje que pessoas são vítimas de perseguição, o que mudou com o passar dos anos, foi o formato. Hoje, com uma infinidade de aplicativos espiões, conhecidos por stalkerwares, são cada vez mais utilizados. Esses aplicativos conseguem monitorar e rastrear as atividades das vítimas. Projetados para serem silenciosos e ocultos, a vítima nem percebe que está sendo vigiada. Mas, afinal, o que é stalkerware?

Uma pesquisa recente, realizada pela empresa de cibersegurança Kaspersky, aponta que um quarto dos brasileiros são perseguidos de forma abusiva por meio de equipamentos tecnológico. Ainda de acordo com o levantamento, deste grupo, 52% passam por um monitoramento das atividades digitais por meio do celular e/ou computador. Por isso, é preciso ter cuidado com o que está instalado no smartphone ou computador.

O que é stalkerware?



São aplicativos que nasceram para roubar dados inseridos por pessoas em seus celulares. Com isso, criminosos buscam ter acesso a logins e senhas de aplicativos de banco instalados nos aparelhos das vítimas. São aplicativos que usuários comuns não conseguem identificar, por isso, só percebem que caíram em golpes quando de fatos eles acontecem.

Hoje, esses stalkerwares são utilizados também por parceiros ciumentos que desejam espionar o namorado(a), esposo(a), ficante, ou alguém por qual essas pessoas tenham interesse. No geral esses aplicativos conseguem rastrear a localização da pessoa em tempo real, indetificar as teclas que são digitadas e até ler mensagens.

O que aplicativos espiões conseguem saber após instalados no celular da vítima

Rastrear a localização em tempo real;

Identificar teclas digitadas;

Acessar o registro de chamadas;

Ler mensagens;

Tirar capturas de tela;

Ter aceso a câmera e microfone do aparelho.

Como um stalkerware é instalado?

São duas formas que os espiões tem de inseri o aplicativo no celular da vítima: via próprio aparelho, ou seja, a pessoa consegue ter acesso ao smartphone da pessoa que será espionada. O formato do arquivo é o APK.

No segundo método, a pessoa pode nem saber da existência de uma ameaça em seu celular, pois o software se "camufla" para entregar funções aparentemente legítimas. Empresas como o Google, por exemplo, trabalham para remover aplicativos espiões da Play Store, mas ainda assim, fique atento a quais apps você baixa em seu celular.

Como detectar um stalkerware



Especialistas dão dicas para quem desconfia que possa estar sendo vítima de stalkerware. Alguns "sintomas" que celulares invadidos apresentam são:

Aquecimentos repentinos;

Bateria acabando rápido demais;

Consumo de dados fora do comum;

Alteração de configurações como navegador padrão e página inicial;

Novos ícones na área de trabalho;

Inundação repentina de pop-ups;

Mensagens de erro.

Como se prevenir de stalkerware em seu celular:

Verifique os aplicativos instalados: Procure por aplicativos suspeitos que você não instalou ou que parecem ter nomes estranhos. Muitos stalkerwares são disfarçados como aplicativos inofensivos, como jogos ou ferramentas de produtividade. Verifique as permissões do aplicativo: Se um aplicativo tiver permissões para acessar informações pessoais, como sua localização, mensagens ou chamadas, e você não se lembra de ter dado essas permissões, isso pode ser um sinal de stalkerware. Verifique o consumo de bateria: Stalkerwares podem ser muito intensos em termos de recursos e, portanto, podem drenar a bateria do dispositivo rapidamente. Se você notar uma queda na duração da bateria, isso pode ser um sinal de que algo está errado. Verifique as configurações de segurança: Algumas versões de stalkerware podem desativar as configurações de segurança do dispositivo, como a verificação de aplicativos desconhecidos. Se você encontrar essas configurações desativadas, é um sinal de alerta. Faça uma varredura com software antivírus: Você também pode usar um software antivírus confiável para fazer uma varredura completa do seu dispositivo em busca de stalkerware.3

Se você acredita que está sendo monitorado sem o seu consentimento, é importante tomar medidas imediatas para se proteger. Entre em contato com a polícia ou procure ajuda de um profissional de segurança cibernética.