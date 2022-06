Novo golpe para extorquir dinheiro assusta paraenses; saiba como se proteger

Se você receber uma ligação ou mensagem de alguém se identificando como sendo integrante de facção criminosa, não responda nada. Essa é a orientação que a polícia dá para as pessoas diante do novo golpe adotado por criminosos visando obter dinheiro por meio de ameaças. Nas redes sociais, figuram vários relatos de quem foi vítima desse tipo de ação ao longo desta terça-feira (28).

O golpe está sendo praticado em várias cidades do País. Uma pessoa que mora em Belém, sem se identificar, informou que, ao acordar nesta terça-feira (28), verificou uma mensagem destinada a ela. "O cara disse que era do Comando Vermelho que nós havíamos denunciado a venda de droga dele", relatou.

Alerta

Segundo a denunciante, "ele disse que tinha muita gente quererndo o nosso mal" e "que ele tinha uma dívida por causa disso e que teria que pagar". "Enfim, papo vai, papo vem, ele com muitas informações sobre a gente, disse que precisava de dinheiro pra abastecer o carro e pediu 600 reais por Pix".

A vítima informou que ela não depositou nada, "mas é assustador ter um número com DDD 91 e sabendo de tudo sobre a gente". A mulher relatou, ainda, que se dirigiu até uma Delegacia de Polícia para registrar ocorrência.

Lá, ela recebeu a informação do servidor que "eu era a sexta só de hoje e que eles estão ligando do presídio, que estão buscando empresas porque as informações estão todas na internet"."Ele disse que a orientação é ignorar as mensagens", completou a vítima da tentativa de golpe.