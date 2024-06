Roubo de dados virtuais aumenta preocupação entre consumidores, diz pesquisa; saiba como se proteger

Uma mensagem ou ligação de um número desconhecido, geralmente, se identificando como uma empresa que oferta serviços ou promoções acende um alerta de tentativa de golpe em muitas pessoas. É comum que essa prática, chamada de phishing, seja usada por criminosos que desejam descobrir informações pessoais para obter vantagens financeiras ilegais. Segundo um relatório desenvolvido pela Serasa Experian, 21% dos consumidores afirmam terem sido vítimas desse tipo de crime no Brasil.

O empresário Iury Barreto, de 30 anos, conta que recebeu uma mensagem de um número desconhecido pelo WhatsApp, que se identificou como uma empresa que atua na promoção de conteúdos. Inicialmente, o paraense desconfiou da oferta, mas as propostas feitas pelos criminosos fizeram com que Iury acreditasse na suposta empresa.

“Eles te perguntam se tens interesse e pedem alguns dados para confirmar o seu cadastro, como forma de agradecimento, para provar que eles são reais, pagam um Pix de R$ 20. Então, pedem nome, telefone, profissão e idade, e que, na verdade, provavelmente devem vender esses dados”, relembra.

De acordo com o empresário, o golpe é bem sistematizado e os criminosos se aproveitam da questão emocional das vítimas. Após o episódio, Iury revela que se mantém atento às informações que compartilha na internet. “Hoje, eu fico muito atento a qualquer link, qualquer informação que eu preencha na internet. Tudo isso para evitar que os meus dados sejam expostos, porque esses golpistas vêm a partir de dados vazados e de informações que eles conseguem na internet”, declara.

Como proprietário de uma empresa, ele admite ter um cuidado com a segurança digital do seu estabelecimento e prioriza softwares confiáveis e a contratação de profissionais da área para realizar ações preventivas.

Como se proteger dos golpes?

Allan Costa, pesquisador de segurança cibernética, explica que a melhor forma de se proteger das ameaças virtuais é adotar uma abordagem multifacetada que inclua medidas técnicas, educacionais e comportamentais.

“A utilização de software de segurança é essencial. Isso inclui a instalação e manutenção de programas antivírus e antimalware de renome, que ajudam a detectar e eliminar ameaças antes que causem danos. Além disso, a configuração de firewalls é crucial para bloquear acessos não autorizados à rede. Usar VPNs (Virtual Private Networks) também é recomendado para garantir a privacidade e a segurança das comunicações online, protegendo os dados transmitidos contra interceptações maliciosas”, orienta.

O pesquisador também ressalta que é fundamental usar senhas fortes, complexas e diferentes para cada serviço. Além disso, ele destaca que a implementação da autenticação multifator (MFA) adiciona uma camada extra de segurança, tornando mais difícil para os invasores acessarem contas, mesmo que obtenham a senha.

“A combinação dessas práticas de segurança cria uma defesa robusta contra ameaças cibernéticas, protegendo tanto indivíduos quanto organizações de possíveis ataques e garantindo a integridade e a confidencialidade das informações”, diz o pesquisador.

A delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (Deccc), recomenda que, ao perceber que sofreu um golpe virtual, a vítima deve acionar as suas instituições bancárias para realizar os procedimentos de emergência, como o cancelamento da conta e bloqueio de valores.

“Imediatamente tem que ir até a delegacia, de posse de todas as informações, porque, muitas vezes, a pessoa não tem informação do que ocorreu de fato ou a extensão do prejuízo. Então, depois desse primeiro momento de se dirigir até a instituição bancária, é juntar todas essas informações e se dirigir até a delegacia para fazer o registro da ocorrência”, explica a delegada.

Lee orienta também que, ao se tratar de pagamento e transações financeiras, é necessário ter muita cautela durante o procedimento. “Em caso de dúvida, a pessoa deve se dirigir à instituição financeira ou procurar outros meios de confirmar aquela informação para fazer uma transação segura”, finaliza.

Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024

O “Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024”, desenvolvido pela Serasa Experian, mostra que quatro em cada 10 pessoas já sofreram fraude no Brasil (42%). Do total, 57% tiveram perda financeira de R$ 2.288, em média. A pesquisa aponta também um aumento de 58% na preocupação de recorrência de golpes em empresas.

Os golpes mais comuns aplicados, relatados pelos consumidores, são o de uso de cartão de crédito por terceiros ou cartão falsificado (39%); seguido de fraudes financeiras por pagamentos via boleto ou Pix (32%); e phishing (21%). Entre as vítimas, 87% afirmam estar mais preocupadas com a ocorrência dos crimes.