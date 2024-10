Meta lança inteligência artificial no WhatsApp; veja como acessar

A Meta, empresa responsável pelos aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram, lançou nesta quarta-feira (16/10), a ferramenta Meta AI — uma inteligência artificial capaz de responder perguntas e gerar imagens. Essa tecnologia está disponível no WhatsApp.

Para acessar, basta abrir a lista de conversas no WhatsApp, procurar pelo Meta AI e iniciar a interação. A interface é simples, com respostas no formato de chat, como se você estivesse conversando com alguém. Segundo a Meta, a IA não acessa conversas pessoais, garantindo privacidade. O objetivo do Meta AI é tornar o uso das plataformas da empresa de tecnologia, mais prático e eficiente.

O lançamento da ferramenta foi realizado no Brasil, após ajustes feitos nas políticas de privacidade para atender às exigências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) . Os usuários precisam manter o aplicativo atualizado para garantir acesso a essa nova funcionalidade que está sendo disponibilizada de forma gradual.