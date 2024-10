Meta AI: Veja como usar a ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp

A Meta, empresa responsável por aplicativos como Facebook e Instagram, passou a integrar a sua inteligência artificial (IA), Meta AI, no WhatsApp. A novidade desembarcou no Brasil na última quarta-feira (16/10) e vem sendo disponibilizada de forma gradual aos usuários do aplicativo de mensagens.

Com a IA, os usuários podem acessar informações da internet, respostas automáticas e criar imagens a partir de conversas com a ferramenta. Entenda abaixo como utilizar a nova funcionalidade no aplicativo:

Como funciona e como acessar a Meta AI no WhatsApp

O Meta AI é um assistente virtual de IA generativa que utiliza uma ferramenta parecida com outros assistentes virtuais, como o ChatGPT. De acordo com a Meta, a funcionalidade otimiza o acesso a informações sem a necessidade de sair das redes sociais e permite que o usuário ajuste as preferências para personalizar a interação com a ferramenta.

A maneira mais rápida de acessar o Meta AI no WhatsApp é através da barra de pesquisa do aplicativo. Confira o passo a passo:

Abra o WhatsApp e toque na barra de pesquisa; Digite a pergunta ou o comando; Autorize o uso do Meta AI; Após isso receba as respostas em um chat pelo WhatsApp; Depois você pode enviar novos comandos de texto;

As respostas do Meta AI ficam armazenadas no WhatsApp na janela da conversa com o chatbot.

Como usar o Meta AI no WhatsApp (Imagem: Reprodução/Captura de tela/André Magalhães/Canaltech)

Nos grupos de WhatsApp, a Meta AI pode ser acionada usando o comando “@MetaAI”, permitindo que qualquer participante do grupo faça perguntas e receba respostas em tempo real. Isso pode ser útil em reuniões virtuais ou discussões em grupo, onde é necessário encontrar soluções ou informações rapidamente.

Para quem deseja experimentar a criação de imagens, basta usar o comando “/imagine” seguido de uma descrição da imagem desejada. A IA irá gerar a imagem solicitada diretamente na conversa, oferecendo uma experiência rápida e divertida para os usuários.

É possível remover o Meta AI do WhatsApp?

Apesar de ser um recurso opcional, não há uma função que permita desinstalar a ferramenta do aplicativo de mensagens. Em nota, a Meta informou que “a Meta AI tem como objetivo ser um assistente útil e está disponível na barra de pesquisa para ajudar com suas perguntas. Você não pode desativá-la nesta experiência, mas pode pesquisar da maneira habitual para acessar uma variedade de resultados”.

Além do WhatsApp, a ferramenta também está disponível em outros aplicativos da Meta, como o Instagram e Facebook.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)