Fundador do Telegram é preso na França; imprensa diz que Justiça o considera cúmplice de crimes

O russo Pavel Durov, fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram, foi preso neste sábado (24) na França, segundo informações divulgadas pela imprensa local. A suspeita é de que a ferramenta sirva para a transmissão ilegal de mensagens criptografadas como meio de comunicação do crime organizado.

Ele havia acabado de chegar do Azerbaijão e foi detido quando descia de seu jato particular na pista do aeroporto de Le Bourget. Pelas informações, o bilionário estava acompanhado da esposa e de um guarda-costas, e os jornais franceses dizem que havia um mandado de busca contra Durov, emitido com base em uma investigação preliminar.

Conforme veiculado pela imprensa francesa, a Justiça considera que a ausência de moderação e cooperação com as autoridades, em relação às ferramentas oferecidas pelo Telegram, torna Durov cúmplice de tráfico de drogas e crimes contra crianças e fraudes.

O aplicativo tem atualmente cerca de 700 milhões de usuários pelo mundo. A fortuna de Durov é estimada em US$ 15.5 bilhões. O empresário vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.