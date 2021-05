Aos 51, vovó fitness chama atenção na Web com corpo escultural

Famosa no Instagram, Charlene Farnsworth, de 51 anos, se considera uma avó influencer. Em plena forma física, a vovó possui a doença autoimune de Hashimoto. Mas apesar do diagnóstico, ela não deixa se abater. Inclusive, também não se abala com alguns comentários e ofensas que recebe nas redes sociais por causa do seu estilo de vida.

"Para os haters que estão deixando emojis de vômito. Obrigada por aumentar a minha confiança", escreveu ela em uma publicação. Com 156 mil seguidores no Instagram, Charlene transforma as opiniões negativas em incentivo para malhar ainda mais. "A primeira vez que aconteceu, deixei que me incomodasse, mas depois percebi que quanto mais seguidores eu tenho, mais inimigos você acaba tendo", disse.

Charlene é mãe de dois filhos e é casada há 22 anos com Mike Farnsworth, ela contou que recebe muito apoio da família. "Meu marido é extremamente orgulhoso pelas minhas realizações. Ele adora o fato de eu ter me tornado tão em forma e confiante", relatou.

Os fãs da modelo fitness, vários da mesma faixa de idade que ela, sempre elogiam sua beleza e corpo. "Vá em frente, garota! Todos eles gostariam de ser tão bons quanto nós na casa dos 50!", "Velha? Sério? Você é uma inspiração para as mulheres de todos os lugares. Seja você, garota", são alguns dos comentários.

Proprietária de uma linha de roupas fitness, em Ontário, no Canadá, Charlene também aproveita para postar algumas fotos sensuais vestindo lingeries e vestidos elegantes. “Aprendi a procurar sempre as coisas positivas e não as negativas. Uso esses comentários como combustível para me levar a continuar vivendo um estilo de vida saudável e representando a multidão com mais de 50 anos que não permite que nossa idade nos defina”, declarou.