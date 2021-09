Criança morre após contrair ameba rara 'comedora de cérebro'

Uma criança morreu após contrair uma ameba rara 'comedora de cérebro' em uma fonte do condado de Arlington, nos Estados Unidos. Ela veio a óbito no dia 11 de setembro, porém, a confirmação da morte veio pelas autoridades apenas na segunda-feira (29). As informações são da CNN Brasil.

Segundo o comunicado à imprensa, a criança deu entrada no hospital no dia 5 de setembro, com meningoencefalite amebiana primária, uma infecção causada pela ameba Naegleria fowleri. A ameba em questão é encontrada no solo e em água doce quente, como lagos, rios, fontes, piscinas mal conservadas ou sem cloro. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o organismo é infectado quando a água que contém a ameba entra pelo nariz, de lá, ela sobe até o cérebro e destrói o tecido cerebral. O CDC avaliou que a criança provavelmente foi exposta a ameba enquanto brincava com os respingos, depois que os testes confirmaram a presença ativa em amostras de água do parque.

Após serem notificados da situação, o departamento de saúde iniciou uma investigação e identificou duas fontes que poderiam estar contaminadas: a casa da família no condado de Tarrant e a fonte do Don Misenheimer Park em Arlington. A cidade fechou os pontos e outras três fontes públicas para o resto do ano. As autoridades municipais identificaram também algumas falhas nos procedimentos de manutenção e equipamentos das fonte recreativas e que, muitas vezes, os funcionários não realizavam o teste de qualidade da água antes de abrir a instalação todos os dias. O teste inclui a verificação de cloro, que é usado como desinfetante. A água potável da cidade não foi afetada.

Apesar de raras, as infecções pela ameba foram identificadas em 34 pessoas entre 2010 e 2019 nos Estados Unidos. Dos casos, 30 foram por água recreativa, três por infecções ao realizar irrigação nasal com água da torneira contaminada e uma por água da torneira usada em um Slip ‘N Slide de quintal. Os principais sintomas da infecção são dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. A doença progride rapidamente e geralmente causa a morte entre um e 18 dias depois do início dos sintomas.