Homem morre de infecção rara pela 'ameba comedora de cérebros' ao lavar o rosto com água da torneira

Um homem não identificado morreu no sul da Flórida após contrair uma infecção rara causada pela ameba Naegleria fowleri, também conhecida como "ameba comedora de cérebros". O departamento de saúde do condado emitiu um alerta à população sobre a infecção três dias após a morte, ressaltando que a infecção só pode ocorrer quando a água contaminada com a ameba entra pelo nariz. O caso é o primeiro registro de infecção pela ameba através da água da torneira na Flórida e o primeiro no país durante o inverno. A vítima contraiu o prozoário depois de usar água da torneira para enxaguar o rosto e lavar o nariz.

A Naegleria fowleri pode causar uma infecção no cérebro conhecida como meningoencefalite amebiana primária (PAM), que não possui tratamento eficaz conhecido e mata mais de 97% das pessoas infectadas. Desde 1962, houve 154 indivíduos infectados nos Estados Unidos, e apenas quatro sobreviveram à infecção.

Segundo o CDC, a ameba normalmente vive em corpos de água doce, como lagos, rios e fontes termais. É improvável encontrar a ameba em piscinas e outros locais recreativos, mas ainda é possível se eles forem malconservados ou não tiverem cloro suficiente ou outro tratamento adequado.

No verão passado, Caleb Ziegelbauer, 13 anos na época, contraiu uma possível ameba comedora de cérebro enquanto nadava em Charlotte County, Flórida. Seu caso não foi confirmado pelo CDC como infecção por Naegleria fowleri, mas sua equipe médica acredita que tenha sido isso.

A maioria das infecções nos Estados Unidos está ligada à natação nos estados do sul, com Texas e Flórida registrando a maioria dos casos, com 39 e 37, respectivamente. O CDC desaconselha cavar ou mexer no solo em água doce rasa e quente, pois a ameba pode ser encontrada em sedimentos no fundo de lagos, lagoas e rios.