Musicoterapia: terapia inovadora em Belém para o desenvolvimento infantil

Com diversos benefícios para a saúde, a musicoterapia trata-se de um tratamento que envolve arte e saúde, promovendo a comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, esse tipo de terapia busca facilitar a organização e a forma de se relacionar dos pacientes. A clínica Construir Espaço Terapêutico, localizada em Belém, oferece esse tipo de tratamento com uma equipe especialista em desenvolvimento infantil.

Sendo normalmente indicada para auxiliar no tratamento de condições de saúde como ansiedade, estresse, Transtorno do Espectro Autista (TEA), dor crônica e Alzheimer, a musicoterapia faz uso dos elementos musicais para alcançar os objetivos necessários para cada indivíduo, como funções cognitivas e educativas, contribuindo de forma integrada para outras terapias na melhoria de alguns objetivos no planejamento terapêutico individualizado de cada paciente.

VEJA MAIS

Para a professora Pâmela Bentes, mãe de dois meninos que fazem musicoterapia na clínica Construir Espaço Terapêutico, a musicoterapia vem auxiliando de maneira positiva o desenvolvimento das crianças.

“A musicoterapia tem uma contribuição de maneira satisfatória na estimulação da fala e livre expressão da voz, no raciocínio lógico e na diminuição da ansiedade. Além disso, tem ajudado bastante na auto-regulação”, afirma.

Confira, a seguir, os benefícios da musicoterapia:

- Melhora o humor;

- Aumenta a disposição;

- Reduz a ansiedade, o estresse e a depressão;

- Reduz o isolamento social;

- Melhora a expressão corporal;

- Melhora a capacidade de comunicação;

- Ajuda a desenvolver e aprender formas de regular as emoções;

- Aumenta a capacidade respiratória;

- Controla a pressão arterial;

- Aumenta o relaxamento;

- Melhora a memória e o raciocínio;

- Ajuda a suportar dores crônicas.

Esse tipo de terapia pode ser realizado de maneira individual ou em grupo, com o paciente somente escutando música ou tocando algum instrumento, juntamente com o musicoterapeuta. Além disso, durante a musicoterapia, o terapeuta também pode utilizar sons diferentes em cada ouvido ou frequências de sons diferentes, que estimulam o cérebro e as percepções.

Construir Espaço Terapêutico atende mais de 12 especialidades, entre elas: fonoaudiologia; terapia ocupacional; fisioterapia; educação física adaptada; psicologia; psicopedagogia e musicoterapia (Foto: Nalva Reis fotografia)

O trabalho desenvolvido pela clínica Construir Espaço Terapêutico é humanizado, feito por profissionais altamente qualificados, além da infraestrutura de inovadora do espaço. Além disso, o local acolhe os pacientes e seus familiares, o que faz total diferença no tratamento. Para saber mais sobre o trabalho da clínica, clique aqui.