Homem tem enxaqueca agonizante após comer bacon mal cozido e é diagnosticado com larvas no cérebro

Um homem de 52 anos da Flórida, nos Estados Unidos, passou por uma experiência terrível após sofrer de dores de cabeça intensas por quatro meses. De acordo com um relato publicado na revista científica American Journal of Case Reports, o paciente, que já tinha histórico de enxaqueca, diabetes tipo 2 e obesidade, consumia bacon mal cozido regularmente.

Após exames, os médicos identificaram bolsas cheias de líquido no cérebro do homem. Inicialmente, devido ao histórico médico do paciente, a equipe cogitou a possibilidade de uma doença genética. No entanto, outros testes descartaram essa hipótese e o diagnóstico final foi neurocisticercose, uma infecção do sistema nervoso central causada por larvas de Taenia solium, presentes na carne suína.

A neurocisticercose é uma doença parasitária comum em países latino-americanos, asiáticos e africanos, mas rara nos Estados Unidos. Os parasitas afetam o cérebro e os nervos do corpo, e a principal forma de contrair a doença é através da ingestão de carne suína mal cozida, contendo cistos com larvas.

"O consumo de carne suína mal cozida é um fator de risco teórico para neurocisticercose por autoinoculação, como suspeitamos neste caso. É historicamente muito incomum encontrar carne suína infectada nos Estados Unidos, e nosso caso pode ter implicações para a saúde pública", escreveram os autores do artigo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)