Homem no Texas morre após contrair 'ameba comedora de cérebro'

Um morador do Texas, nos Estados Unidos, morreu após contrair uma infecção por rara ameba Naegleria fowleri, conhecida como "comedora de cérebro". O óbito foi confirmado pelo Departamento de Saúde Pública de Austin nesta quarta-feira (30). Há indícios de que a contaminação tenha acontecido após o homem nadar no lago Lyndon Johnson neste mês.

As autoridades de saúde alertam para a presença de microrganismos em corpos d'água naturais que podem representar riscos de infecção, especialmente durante o verão, quando as altas temperaturas favorecem o crescimento de microorganismos nocivos. A ameba Naegleria fowleri destrói o tecido cerebral, causando inchaço e frequentemente levando à morte. Essa grave condição é conhecida como meningoencefalite amebiana primária (PAM) e não possui tratamento eficaz.

VEJA MAIS

O microrganismo habita em lagos de água doce, rios, lagoas e fontes termais, e a transmissão ocorre quando a água contaminada com a ameba sobe pelo nariz. Embora os casos sejam raros, eles têm aumentado devido às mudanças climáticas. As temperaturas mais altas, resultado do aquecimento global, têm proporcionado um ambiente propício para a propagação da ameba.

No entanto, o risco de infecção é considerado baixo, e os usuários de água doce são aconselhados a limitar a quantidade de água que sobe pelo nariz durante o nado. As chances de sobrevivência à infecção são extremamente baixas, com mais de 97% das pessoas que a contraem falecendo. Sintomas como dores de cabeça, febre, náuseas e vômitos podem progredir rapidamente para rigidez do pescoço, convulsões e coma, frequentemente levando à morte em cerca de cinco dias.