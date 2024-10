Surfista Italo Ferreira tira foto com 'cometa do século' um ano após clique com eclipse

O surfista brasileiro Italo Ferreira publicou nesta quarta-feira (16/10) uma foto em que aparece "posando" durante a passagem do cometa A3 Tsuchinshan-Atlas, o chamado "cometa do século". A imagem veio a público exatamente um ano depois do post viral com o eclipse solar. Veja:

O corpo celeste está a cerca de 70 milhões de quilômetros de distância da Terra, e passou a última passagem próximo ao planeta há 80 mil anos. O cometa viaja com uma velocidade superior a 290 mil quilômetros por hora.

A nova foto tem, além de Italo, um personagem repetido em relação à do eclipse: o fotógrafo Marcelo Maragni. O profissional foi o mesmo que capturou o surfista com o fenômeno em 2023 e também é o responsável pelas fotos do projeto Corpo de Atleta. Além de Maragni, o surfista produziu as fotografias em parceria com a Red Bull, sua patrocinadora.

Foto de Italo Ferreira com o Eclipse em 2023

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)